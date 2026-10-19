Avellino-Padova: i dettagli per la prevendita biglietti Sabato (ore 15) la gara contro i veneti per i lupi al "Partenio-Lombardi"

L’U.S. Avellino 1912 ha reso noto "che, con prelazione per i possessori di Branco Card, partirà martedì 20 ottobre 2026, alle ore 15:30, la prevendita in vista del match tra Avellino e Padova che verrà disputato sabato 24 ottobre alle ore 15:00 presso lo stadio Partenio - Lombardi di Avellino e valido per l’ottava giornata del campionato di Serie BKT".

Fase di prelazione dedicata ai possessori della Branco Card

Coloro i quali non hanno sottoscritto l’abbonamento e hanno aderito al programma di fidelizzazione “Branco” avranno diritto all’acquisto in prelazione del biglietto nella giornata di martedì 20 ottobre a partire dalle ore 15.30. La prelazione è personale e non dà diritto ad acquistare biglietti per altri soggetti che non siano titolari di Branco Card. Aderiscono alla prelazione le fidelity sottoscritte fino all’8 settembre.

Vendita libera

Sarà attiva dalle ore 15:30 di mercoledì 21 ottobre 2026 fino ad inizio gara (salvo esaurimento posti disponibili).

Costo dei biglietti

Curva Sud: non disponibile

Tribuna Terminio: • Adulti: 25 euro • Ridotto: 20 euro • Ridotto Under 14 (nati a partire dal 1/1/2012): 15 euro

Tribuna Montevergine Laterale: • Adulti: 32 euro • Ridotto: 27 euro • Ridotto Under 14 (nati a partire dal 1/1/2012): 22 euro

I biglietti ridotti sono riservati alle categorie: Over 65 (nati prima del 31/12/1961), Ragazzi (nati dal 01/01/2008 al 31/12/2011), Donne. I bambini nati dal 2021 in poi, se accompagnati da un adulto munito di biglietto, potranno accedere gratuitamente allo stadio.

Informazioni aggiuntive

Il club precisa che non saranno consentiti ingressi di favore se non quelli previsti da obblighi contrattuali con gli sponsor. Sarà possibile acquistare un massimo di 4 biglietti per persona. I cancelli dello stadio Partenio - Lombardi saranno aperti dalle ore 13:00, pertanto si consiglia vivamente di recarsi in anticipo ai varchi in maniera tale da garantire un regolare deflusso del pubblico e consentire agli steward ed alle forze dell’ordine le opportune e necessarie operazioni di controllo.

Come acquistare i biglietti

È possibile acquistare i biglietti della gara Avellino - Padova online (sui siti www.boxol.it e www.go2.it), presso la biglietteria dello stadio Partenio - Lombardi e presso tutti i punti vendita del circuito nazionale Go2 (questo il link per visualizzarli: https://www.go2.it/rivenditori).

Orari biglietteria

La biglietteria dello Stadio “Partenio - Lombardi” osserverà i seguenti orari di apertura: martedì 20 e mercoledì 21 ottobre: dalle ore 15.30 alle ore 19; giovedì 22 e venerdì 23 ottobre: dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle ore 15:30 alle 19:00; sabato 24 ottobre (giorno gara Avellino – Padova): dalle ore 09:30 ad inizio partita.

Branco Card

Durante la fase di prevendita dedicata alla gara Avellino-Padova sarà possibile sottoscrivere la Branco Card negli orari di apertura della biglietteria dello Stadio (il giorno gara il servizio sarà sospeso 2 ore prima dell’inizio dell’evento).