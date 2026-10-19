"Ecco perché la pensione è importante": il libro di Danilo Vitagliano Dalla Valle Caudina al Piemonte: l'autore si racconta tra lavoro, etica e futuro

Classe 1983, originario di San Martino Valle Caudina, Danilo Vitagliano incarna l'immagine di una passione autentica che affonda le radici fin dagli anni della gioventù. Fin da ragazzo idealista, attento alle dinamiche sociali e fortemente appassionato di politica e diritti, Vitagliano ha intessuto il suo percorso formativo e umano attorno al valore della comunità e della rappresentanza.

Sebbene la vita lavorativa e il profondo impegno nel sindacato lo abbiano portato in Piemonte — dove dal 2021 ricopre con dedizione il ruolo di Segretario Generale della SLP CISL di Alessandria e Asti —, il legame con la sua terra d'origine è rimasto un faro incrollabile. Una doppia appartenenza che non si sovrappone, ma si arricchisce: da una parte le radici caudine, dall'altra il territorio piemontese di adozione e responsabilità.

Oggi Danilo Vitagliano firma un'opera profonda e accessibile: “Mio padre aveva anche ragione a dire che la pensione è importante”, un saggio che partendo dall'esperienza sul campo e dagli studi accademici analizza il sistema previdenziale italiano tra storia, diritti e solidarietà intergenerazionale.

Ad Ottopagine parla del libro, della sua carriera e dei suoi progetti futuri.

1. Da dove nasce l’idea di scrivere questo libro?

L’idea nasce dall’incontro tra il mio percorso di studi, l’esperienza sindacale e una riflessione personale sul significato della pensione.

La previdenza è stata l’argomento della mia tesi di laurea in Scienze Politiche, Sociali e dell’Amministrazione all’Università del Piemonte Orientale. Da allora ho continuato ad approfondire un sistema complesso, in continua trasformazione, che riguarda tutti ma che, paradossalmente, viene spesso compreso soltanto quando ci si avvicina alla fine della vita lavorativa.

Il titolo, “Mio padre aveva anche ragione a dire che la pensione è importante”, è un esplicito richiamo a L'avvelenata di Francesco Guccini, una canzone che appartiene alla mia formazione culturale e personale. Ho voluto riprendere e rielaborare quel passaggio, nel quale Guccini, con la sua consueta ironia, riflette anche sui consigli paterni e sulle contraddizioni delle scelte di vita.

Il riferimento a mio padre assume così anche un valore simbolico: rappresenta una generazione per la quale il lavoro, il risparmio e la pensione costituivano punti di riferimento fondamentali. Oggi quelle certezze sono diventate più fragili e il futuro previdenziale richiede una consapevolezza maggiore.

La pensione non è soltanto una prestazione economica. È il risultato di una vita lavorativa, delle scelte individuali e di quelle collettive, delle politiche pubbliche e del rapporto di solidarietà tra generazioni. In fondo, il libro nasce da una convinzione: per comprendere il nostro futuro dobbiamo conoscere il passato.

2. Ci racconti il tuo percorso personale, formativo e professionale?

Il mio è un percorso costruito attraverso lo studio, il lavoro, l'esperienza sindacale e, soprattutto, il confronto con le persone.

Dopo la laurea, il mio percorso nella SLP CISL è iniziato nel 2010 con un’intensa attività formativa, dal Campo Scuola di Sabaudia ai corsi presso il Centro Studi CISL di Fiesole. Nel 2017 ho assunto il mio primo incarico sindacale e dal 2021 sono Segretario Generale della SLP CISL di Alessandria e Asti.

Questi anni mi hanno insegnato che il sindacato non può limitarsi alla gestione delle difficoltà quotidiane, ma deve essere un luogo di formazione, proposta e conoscenza. Per contrattare bisogna conoscere, e per comprendere bisogna continuare a studiare.

La mia formazione non è stata unicamente sindacale o giuridica: la filosofia, la letteratura e la musica hanno avuto un ruolo centrale. Penso a Nietzsche, a Edgar Morin, a Fabrizio De André e a Francesco Guccini — autori capaci di mettere in discussione le certezze. La scrittura rappresenta per me un'ulteriore forma di partecipazione: la conoscenza, condivisa, diventa uno strumento di libertà.

3. A chi si rivolge questo libro?

Vorrei arrivare soprattutto a chi considera la pensione una questione lontana, qualcosa di cui occuparsi soltanto alla fine della carriera. Penso ai giovani che iniziano a lavorare, a chi ha carriere discontinue, ma anche a chi vuole semplicemente orientarsi meglio.

Sulle pensioni assistiamo spesso a un dibattito fatto di annunci e slogan. Un sistema previdenziale, invece, richiede di conoscerne la storia, le riforme e i cambiamenti demografici.

Un altro aspetto fondamentale è il rapporto tra generazioni: non possiamo pensare alla previdenza come a un problema esclusivamente individuale. Le scelte di oggi ricadono su chi verrà domani. Mi piacerebbe che il lettore, chiudendo il libro, non pensasse di sapere tutto, ma avesse la curiosità e gli strumenti per formulare le domande giuste.

4. Dopo questo lavoro, ci saranno altri libri in futuro?

Sì, considero la scrittura un percorso di ricerca continuo. Ho in mente due progetti fortemente legati alla riflessione sull'essere umano e sul rapporto tra libertà e tecnologia.

Il primo progetto sarà dedicato al tema della tecnica e della necessità, partendo dal mito di Prometeo. Analizzerà il percorso dell'uomo dal fuoco primordiale fino all'Intelligenza Artificiale, interrogandosi su cosa accade quando l'uomo rischia di diventare subordinato alle necessità della tecnica.

Il secondo progetto sarà una raccolta di aforismi dal titolo “Macchina, troppo macchina”, con un chiaro omaggio a Umano, troppo umano di Nietzsche. Vorrei riflettere sulle contraddizioni dell'uomo contemporaneo e sul rischio di assumere comportamenti sempre più simili a quelli di una macchina.

5. Un pensiero speciale per i tuoi luoghi di origine...

Le mie radici sono a San Martino Valle Caudina, in quella Valle Caudina che continuo a portare dentro, ovunque mi conduca la vita. I luoghi di origine sono quelli che continuano ad abitare la nostra memoria.

La Valle Caudina è una terra straordinaria, ricca di storia e cultura, che tuttavia si scontra con le difficoltà tipiche delle aree interne del Mezzogiorno e con lo spopolamento giovanile. Il problema dei nostri territori non è la mancanza di potenzialità, ma la difficoltà nel trasformarle in opportunità concrete.

Il Piemonte e il territorio alessandrino sono diventati una parte fondamentale della mia crescita. Non vedo queste due appartenenze in contrapposizione: una rappresenta le mie radici, l'altra il cammino che sto costruendo.

A volte, partire serve a comprendere meglio da dove si viene. Le radici non servono a trattenerci fermi, ma a permetterci di volare lontano senza mai dimenticare chi siamo.