L'ultimo saluto all'ispettore Villani, domani i funerali a Rocca San Felice Domani le esequie dell'ispettore Digos travolto e ucciso da un Suv in Romagna

Ancora incredulità e tanto dolore per la morte di Antonio Villani, l'ispettore della Digos di Avellino morto dopo essere stato investito da un camion in autostrada a Cesena: il poliziotto stava scortando i tifosi dell'Avellino in trasferta quando si è verificato l'incidente. Domani, martedì 20 ottobre, sarà il giorno dell'ultimo saluto ad Antonio Villani: i funerali del poliziotto sono stati fissati per le ore 16.30 nella chiesa madre di Santa Maria Maggiore a Rocca San Felice, piccolo borgo della provincia di Avellino nel quale l'ispettore abitava insieme alla famiglia. "Il Sindaco e l’amministrazione comunale si stringono all’immenso dolore che ha colpito la famiglia Villani per la perdita improvvisa e prematura del caro Antonio. Una tragedia che colpisce l’intera comunità di Rocca San Felice" ha scritto il sindaco Guido Cipriano.

Tanti i messaggi di cordoglio che, soprattutto le autorità, hanno dedicato all'ispettore Villani. Il questore di Avellino, Pasquale Picone, ha dichiarato: "La famiglia Villani da oggi sarà la mia famiglia", sottolineando poi la professionalità e la dedizione del poliziotto della Digos. "La figura e lo spessore di Antonio Villani erano noti a tutti" ha spiegato ancora il questore.