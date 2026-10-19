Ariano: la giunta Ferrante approva due importanti provvedimenti 170mila euro per il commercio e nuove opportunità per l'accoglienza e l'inclusione sociale

L'amministrazione comunale punta sulla valorizzazione delle attività commerciali, sulla digitalizzazione e sul rafforzamento dei servizi sociali attraverso due deliberazioni approvate nella seduta odierna.

La giunta comunale di Ariano Irpino, presieduta dal sindaco Mario Ferrante, ha approvato nella seduta odierna del 19 ottobre 2026 due importanti provvedimenti che interessano lo sviluppo economico della città e le politiche di inclusione sociale.

170mila euro per il distretto urbano del commercio

Con la deliberazione n. 229, la Giunta ha approvato il progetto esecutivo integrato "Ariano Experience District", nell'ambito del Distretto Urbano del Commercio "Hirpinia – Città di Ariano", per un importo complessivo di 170.000 euro, IVA inclusa, a valere sui fondi della Regione Campania.

Il progetto prevede interventi di promozione territoriale, marketing ed eventi, digitalizzazione delle attività commerciali attraverso un Digital Hub e Marketplace, percorsi formativi denominati "Digital Roots", nonché iniziative di arredo urbano e miglioramento della segnaletica.

L'obiettivo è rafforzare la competitività del commercio locale, valorizzare il tessuto economico cittadino e rendere Ariano Irpino sempre più attrattiva per cittadini, visitatori e imprese.

La Giunta ha inoltre disposto la proroga della durata del Distretto Urbano del Commercio per ulteriori 18 mesi, a decorrere dal provvedimento regionale di concessione formale del contributo, così da garantire la piena attuazione delle attività programmate.

Accoglienza e inclusione: candidatura ai finanziamenti ministeriali

Con la deliberazione n. 230, l'amministrazione comunale ha invece manifestato la volontà di partecipare alla procedura promossa dal Ministero dell'Interno per il finanziamento di nuovi progetti del sistema di accoglienza e integrazione (Sai), destinati ai minori stranieri non accompagnati, attraverso le risorse del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027.

L'iniziativa punta a rafforzare il sistema territoriale di protezione e inclusione mediante interventi educativi, sociali, sanitari, psicologici e formativi, favorendo percorsi individualizzati di integrazione e autonomia.

Il progetto sarà elaborato attraverso una procedura pubblica di coprogettazione con gli enti del terzo settore. La candidatura dovrà essere presentata entro il 10 novembre 2026 e l'eventuale finanziamento potrà coprire un periodo massimo di 24 mesi, fino al 31 dicembre 2028.

La partecipazione alla procedura non comporta, allo stato attuale, oneri finanziari a carico del bilancio comunale.