Monteforte: il comune ascolta e si confronta con i cittadini Nasce: "Facciamo il punto, porte aperte in municipio ogni giovedì"

Un comune che ascolta, che dialoga e che si confronta con i cittadini. Perché il futuro di una comunità si costruisce insieme, attraverso la partecipazione, la trasparenza e la condivisione.

Nasce, a Monteforte Irpino, "Facciamo il punto", un ciclo di incontri pubblici promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabio Siricio. Un appuntamento fisso, a partire da questa sera alle 19, per confrontarsi, ascoltare, informare e costruire insieme il futuro della comunità.

La giunta apre le porte della sala consiliare ai cittadini per un ciclo di incontri pubblici dedicati alle principali questioni che interessano il territorio. Ogni giovedì, alle ore 19.00, amministratori e cittadini avranno l’opportunità di incontrarsi per approfondire progetti, interventi, criticità e prospettive di sviluppo del paese.

Un percorso di partecipazione che punta a rafforzare il rapporto tra istituzioni e comunità, mettendo al centro il dialogo diretto, la condivisione delle informazioni e la possibilità per i cittadini di contribuire attivamente al dibattito sulle scelte amministrative.

"Vogliamo un Comune che non si limiti ad amministrare, ma che sappia soprattutto ascoltare. Con “Facciamo il punto” intendiamo costruire un’occasione stabile di confronto con i nostri concittadini, perché siamo convinti che la partecipazione sia uno degli strumenti più importanti per migliorare la qualità dell’azione amministrativa", dichiara il sindaco Fabio Siricio.

Il programma prenderà il via stasera, giovedì 29 ottobre, alle ore 19.00, con un incontro dedicato alle associazioni del territorio e alla programmazione delle iniziative natalizie. Un primo momento di confronto per costruire un calendario di eventi condiviso, valorizzando il contributo del tessuto associativo locale. Il ciclo proseguirà fino al 10 dicembre.