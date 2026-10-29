Nel ricordo dei caduti: Grottaminarda si prepara alla ricorrenza del 4 novembre "Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate"

La memoria e il valore della pace saranno ancora una volta al centro delle celebrazioni del 4 Novembre a Grottaminarda.

In occasione della "giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate", l’amministrazione comunale promuove l'immancabile momento di raccoglimento e riflessione per rendere omaggio a quanti hanno sacrificato la propria vita per il Paese e per riaffermare l’importanza dei valori di libertà e convivenza pacifica.

Il programma della mattinata prenderà il via alle ore 9:30 con la celebrazione della santa messa nella chiesa del Rosario, in memoria dei caduti di tutte le guerre. Al termine della funzione religiosa il corteo raggiungerà il monumento ai caduti dove si svolgerà la cerimonia commemorativa. La manifestazione si concluderà con gli interventi delle autorità presenti e degli studenti.

Alla giornata, a cura del comune di Grottaminarda, dell’associazione "Combattenti e Reduci" con la collaborazione della parrocchia di Santa Maria Maggiore, sono state invitate a partecipare le forze di polizia e di soccorso pubblico, le realtà del volontariato e le Istituzioni scolastiche. L’invito a essere presente è rivolto, naturalmente, a tutta la cittadinanza, affinché la comunità possa condividere questo momento di riflessione.

Il 4 novembre 1918 segnò la conclusione della prima guerra mondiale, una ricorrenza di grande rilevanza storica divenuta occasione per trasmettere alle nuove generazioni il valore del sacrificio e rinnovare l’impegno collettivo nella promozione della pace e della solidarietà.