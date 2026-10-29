Poste italiane: pensioni in pagamento da lunedì 2 novembre in Irpinia È possibile ritirare la pensione nei 160 uffici postali e nei 99 Atm postamat della provincia

Poste italiane comunica che in tutti i 160 uffici postali della provincia di Avellino le pensioni del mese di novembre saranno in pagamento a partire da lunedì 2.

A partire dalla stessa data, le pensioni di novembre saranno disponibili anche per i titolari di libretto di risparmio, conto bancoposta o postepay evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di carta di debito associata a conti o libretti e i titolari di postepay evolution potranno quindi prelevare il denaro contante presso i 99 Atm postamat presenti sul territorio provinciale, senza necessità di recarsi allo sportello.

Per il ritiro della pensione allo sportello è necessario presentare un documento di identità in corso di validità. In alternativa, è possibile delegare una terza persona al prelievo.

I possessori di carta di debito associata a conti o libretti possono inoltre usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che prevede un risarcimento fino a 700 euro all’anno in caso di furto di contante avvenuto nelle due ore successive al prelievo effettuato presso gli uffici postali o gli Atm postamat.

Poste Italiane consiglia infine ai pensionati, ove possibile, di recarsi a ritirare la pensione durante la tarda mattinata o nelle ore pomeridiane e di privilegiare i giorni successivi ai primi del mese, al fine di evitare tempi di attesa superiori alla media. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare il numero 06 45263322.