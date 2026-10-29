Poste italiane: interventi di ammodernamento degli uffici a Cassano Irpino Un’altra sede della provincia di Avellino sarà pronta a breve ad offrire i servizi all'utenza

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Cassano Irpino è interessato da interventi di ammodernamento che miglioreranno la qualità dei servizi e dell’accoglienza, garantendo ai cittadini i servizi previsti dal progetto Polis di Poste Italiane.

Si tratta, dell’iniziativa che renderà semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

Presso l’ufficio postale di Cassano Irpino sarà possibile richiedere ed ottenere i servizi Inps, i certificati anagrafici e di stato civile, il codice fiscale per neonati ed altri documenti.

Durante il periodo di svolgimento dei lavori, i clienti potranno recarsi presso l’ufficio postale di Montella, in piazza degli Irpini, operativo dal lunedì al venerdì con orario 8.20 - 13.35 ed il sabato fino alle 12.35.