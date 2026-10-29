Villanova del Battista: grande esempio di decoro urbano in Campania

Un altro tassello importante si aggiunge al percorso di miglioramento e valorizzazione della scuola in paese.
Grazie a un finanziamento ottenuto lo scorso anno, il comune guidato dal sindaco Ernesto Iorizzo è riuscito a realizzare una serie di interventi importanti per rendere l’ambiente scolastico ancora più bello, moderno, funzionale e sicuro per i bambini
Al centro dei lavori, il rifacimento della pavimentazione esterna, che versava ormai in condizioni pessime e rappresentava anche un potenziale rischio per la sicurezza dei piccoli alunni.
Oggi, grazie alla nuova pavimentazione moderna, gli spazi esterni si presentano rinnovati e più decorosi.
Rifacimento della pavimentazione esterna, per migliorare la sicurezza e il decoro degli spazi.
Sistemazione delle pareti e dei battiscopa esterni, per riqualificare e valorizzare ulteriormente la struttura.
Installazione di passamano alle scale, per rendere più sicuri gli spostamenti dei bambini.
Realizzazione di una pensilina all’ingresso, per offrire riparo dalla pioggia durante l’entrata e l’uscita da scuola.
Ritinteggiatura di tutti i #lampioni esterni, ormai deteriorati, per restituire loro un aspetto decoroso.
Un finanziamento intercettato, un progetto realizzato e un altro tassello importante portato a termine!
"Avanti, con impegno e concretezza, per continuare a migliorare #VillanovadelBattista, un tassello alla volta".
Grande soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Ernesto Iorizzo e del consigliere delegato alla scuola Giovanni Silano.