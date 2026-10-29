Ognissanti e defunti: servizi cimiteriali programmati a Greci

Servizi cimiteriali programmati in occasione della solennità di tutti i santi e della commemorazione dei defunti a Greci in Irpinia. Ricorrenza che come ogni anno fanno registrare in ogni paese il ritorno di molti emigranti in visita ai propri cari nei.
A comunicarlo è il sindaco del piccolo comune della Valle del Cervaro Nicola Luigi Norcia.
Servizio navetta gratuito attivo nei giorni:
Domenica 1 novembre e lunedì 2 novembre, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 18:30 con frequenza di corsa ogni 20 minuti circa.
Fermate: Corso Caroseno, Piazza Purgatorio, Via Skanderbeg, Piazza Umberto I, Breggo, Via Garibaldi, Via Ferrovia, Via San Pietro, Via Siciliano, Cimitero.
Disponibile inoltre la prenotazione delle lampade votive occasionali direttamente presso il cimitero comunale tutti i giorno, fino al prossimo 1° novembre.