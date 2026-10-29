Grottaminarda: orario continuato al cimitero fino al prossimo 6 novembre La disposizione del sindaco è partita già dallo scorso 22 ottobre

Il comune di Grottaminarda informa i cittadini che in vista della ormai vicina ricorrenza della commemorazione dei defunti, il cimitero osserverà l'orario continuato: 8.30-19.00. La disposizione è partita lo scorso 22 ottobre 2026 e resterà in vigore fino al giorno 6.

Si prosegue nella consuetudine delle aperture ad orario continuato non solo nei weekend, ma anche in occasione di ricorrenze, feste patronali e giorni festivi.

Il 4 novembre come da tradizione, alle 9.30 la celebrazione della santa messa nella chiesa del Rosario, in memoria dei caduti di tutte le guerre. Al termine della funzione religiosa il corteo raggiungerà il monumento ai caduti dove si svolgerà la cerimonia commemorativa.

La manifestazione si concluderà con gli interventi delle autorità presenti e degli studenti. Alla giornata, a cura del comune di Grottaminarda, dell’associazione combattenti e reduci con la collaborazione della parrocchia di Santa Maria Maggiore, sono state invitate a partecipare le forze di polizia e di soccorso pubblico, le realtà del volontariato e le Istituzioni scolastiche.