Camion contro cavalcavia, chiuso il Raccordo Avellino-Salerno e traffico in tilt Disagi e rallentamenti tra Avellino e Salerno. I sindaci: chiusure e percorsi alternativi

Incidente sul raccordo autostradale Avellino-Salerno dove un escavatore, che era caricato su un camion, ha urtato il ponte del cavalcavia che si trova tra Lancusi e Baronissi, in provincia di Salerno. Lo scontro ha causato la caduta di alcuni detriti che sono finiti sulle auto in quel momento in transito. Il traffico al momento è bloccato e non vengono segnalati feriti.

Anas sul posto e tratto chiuso

Sul posto sono giunti i tecnici dell'Anas per la messa in sicurezza e le forze di polizia. E' uccesso all'altezza del km 6,350, nei pressi del comune di Baronissi in direzione nord, dove il mezzo pesante che trasportava un escavatore ha urtato violentemente il cavalcavia sovrastante durante la marcia.

Crollo al suolo e paura

A causa del forte impatto, una porzione della struttura del ponte si è staccata precipitando sulla carreggiata sottostante. Per una pura coincidenza drammatica, i calcinacci e i detriti caduti non hanno travolto a pieno ritmo i veicoli in transito in quel preciso istante: secondo le prime ricostruzioni, soltanto un'autovettura sarebbe rimasta coinvolta, riportando fortunatamente danni lievi.

Vigili del fuoco sul posto

Sul posto sono tempestivamente intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia Stradale e i sanitari del 118 per prestare i primi soccorsi, verificare le condizioni degli automobilisti coinvolti e mettere in sicurezza l'area. Al momento, per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi del caso e le necessarie verifiche statiche sulla struttura del cavalcavia, entrambe le carreggiate dell'autostrada sono state temporaneamente chiuse al traffico. Si registrano forti rallentamenti e deviazioni sulla viabilità locale.

La nota dell'Anas

A causa di un incidente verificatosi al km 6,100 della A2 "Autostrada del Mediterraneo", tra gli svincoli di Baronissi e Salerno, il tratto è provvisoriamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni di marcia. Per cause in corso di accertamento, un mezzo meccanico trasportato su un carrellone ha impattato contro il cavalcavia posto al km 6,100. L'urto ha provocato il danneggiamento di una delle travi dell'opera, rendendo necessaria l'immediata interdizione al traffico per consentire le verifiche strutturali e le attività di messa in sicurezza.

Si registra un ferito

Presenti sul posto il personale Anas, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e il 118 per gli accertamenti e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

Ecco i percorsi alternativi

Per i veicoli diretti a nord, proseguire lungo l'A3 Napoli-Pompei-Salerno in direzione Napoli; per i veicoli diretti a sud, utilizzare l'autostrada A30 Caserta-Salerno con uscita allo svincolo di Mercato San Severino e prosecuzione sulla viabilità ordinaria mentre per i veicoli provenienti da Avellino, percorrere l'A30 Caserta-Salerno con uscita a Mercato San Severino.