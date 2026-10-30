Premio sostenibilità scuole 2026: Ariano sul podio a Roma Il "Polo Tecnico" conquista il forum del "Sole 24 Ore"

Un importante riconoscimento premia l'eccellenza e l'impegno civico degli studenti e delle studentesse del Polo Tecnico di Ariano Irpino, già in questa fase di avvio dell’anno scolastico.

In occasione della sesta edizione del Forum del Sole 24 Ore, tenutasi nella prestigiosa cornice dell’Auditorium Parco della Musica "Ennio Morricone" di Roma, l'Istituto, dopo aver superato la fase di selezione su scala nazionale, è stato insignito del riconoscimento rientrando tra i tre Istituti Superiori di Secondo grado premiati a livello nazionale per il Premio Sostenibilità Scuole 2026.

Protagonisti del successo sono stati gli studenti e le studentesse dell’Istituto Alberghiero, autori di un'articolata proposta di legge incentrata sulla gestione, riduzione e riciclo dei “mozziconi” di sigaretta.

Un lavoro di analisi concettuale e normativa di altissimo valore che vedrà gli alunni impegnati, nel prossimo mese di febbraio, direttamente presso le aule del Senato della Repubblica per illustrare il proprio progetto alla presenza delle istituzioni nazionali.

Nel corso del Forum, i relatori hanno sottolineato a più riprese la necessità di fondare la sostenibilità su un cambio di prospettiva radicale.

"Come insegna la teoria dei sistemi complessi – è emerso durante il dibattito –, la Terra costituisce una rete interconnessa dove nulla è isolato. Per affrontare la crisi climatica occorre superare la sola logica formale e riscoprire, attraverso la lezione di Novalis e Gianni Rodari, la capacità di mettere in dubbio le certezze e sognare un modello di sviluppo diverso".

Tra i contributi di maggior rilievo dell'evento spicca l'intervento di Padre Enzo Fortunato, che ha spronato i giovani a vivere l'impegno ambientale con vero coraggio – riscoprendo il significato etimologico del termine, agire con il cuore – per edificare una comunità mite, accogliente e in grado di strutturare concreti "rifugi climatici". Da Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma, è giunta una sollecitazione mirata sulle azioni di mitigazione, con particolare attenzione all'abbattimento delle emissioni negli edifici e nel trasporto pubblico.

Il Direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini, ha concluso richiamando il valore della fermezza morale: in un panorama globale segnato da incertezze e conflitti, le istituzioni e le scuole devono rimanere "tetragone", riaffermando la centralità dei giovani e dell'educazione civica come esperienza pratica e trasformativa.

La cerimonia si è chiusa con una riflessione ampiamente condivisa dalla delegazione dell'Istituto irpino: lo scarto di un processo produttivo può e deve convertirsi nella risorsa di un altro. Le soluzioni alla transizione ecologica sono già disponibili e richiedono l'impegno corale di tutte le discipline scientifiche e umanistiche.

"Il risultato rappresenta un traguardo importante che deve stimolare l’intera Comunità del neo-formatosi Istituto" afferma il Dirigente Scolastico ing. Massimiliano Bosco che, per l’occasione, rivolge un ringraziamento alle docenti referenti dell’iniziativa, prof.ssa Antonietta Cusano e prof.ssa Carolina Nardone.