L'arbitro di Avellino-Pisa: il VAR sarà l'AVAR del derby Milan-Inter Le designazioni della decima giornata del campionato di Serie B

La gara Avellino-Pisa, valida per la decima giornata del campionato di Serie B e in programma domenica (ore 15) al "Partenio-Lombardi", sarà diretta da Kevin Bonacina della sezione di Bergamo con Mattia Regattieri della sezione di Finale Emilia e con Lorenzo Giuggioli della sezione di Grosseto assistenti e con Mario Perri della sezione di Roma 1 quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Giacomo Camplone della sezione di Lanciano con Aleandro Di Paolo della sezione di Avezzano AVAR. Nella serata di domani Camplone sarà AVAR del derby Milan-Inter con Paolo Mazzoleni VAR.

I precedenti con Bonacina per le due squadre

Sono due i precedenti con Bonacina per l'Avellino con due pareggi: Avellino-Juve Stabia 0-0 del 30 novembre 2022 in Serie C e Avellino-Venezia 1-1 dell'8 dicembre 2025. Sono 5 i precedenti, invece, per il Pisa: tre vittorie e due pareggi.

Le designazioni arbitrali

Serie B

Decima Giornata

Cremonese-Benevento: Marinelli

Modena-Mantova: Fourneau

Sudtirol-Cesena: Di Marco

Catanzaro-Padova: Turrini

Sampdoria-Virtus Entella: Calzavara

Arezzo-Ascoli: Drigo

Avellino-Pisa: Bonacina

Empoli-Juve Stabia: Madonia

Hellas Verona-Cremonese: Tremolada

Palermo-Vicenza: Arena