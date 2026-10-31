Giornata mondiale dei poveri 2026: Fiammetta Borsellino ad Ariano

"La giustizia si costruisce anche attraverso l’educazione alla pace"

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La giustizia si costruisce anche attraverso l’educazione alla pace: Fiammetta Borsellino ad Ariano Irpino

Ariano Irpino.  

In occasione della X "Giornata mondiale dei poveri 2026, la caritas diocesana di Ariano Irpino-Lacedonia promuove un momento di incontro e testimonianza con Fiammetta Borsellino, figlia del magistrato Paolo Borsellino, per riflettere insieme sul valore della giustizia, della legalità e della pace.

L’appuntamento è per martedì 17 novembre 2026, alle ore 20.00, presso la Cattedrale di Ariano Irpino. Un’occasione preziosa per ascoltare una testimonianza che ci richiama alla responsabilità personale e collettiva di costruire una società più giusta, libera dalla cultura dell’indifferenza e della violenza.

"Fare giustizia pagando di persona" è il messaggio che accompagna l’incontro, insieme alle parole del Salmo 85: "Misericordia e verità s’incontreranno, giustizia e pace si baceranno".

La caritas diocesana di Ariano Irpino-Lacedonia desidera essere sempre più presidio di legalità e giustizia, ma anche luogo di educazione alla pace. Perché la carità non può limitarsi a rispondere ai bisogni, ma deve saper riconoscere e contrastare le ingiustizie, promuovere la dignità di ogni persona e generare comunità capaci di scegliere il bene comune.

Don Marco Ulto:

"Crediamo che educare alla pace significhi anche educare alla giustizia, al coraggio di prendere posizione, alla responsabilità di non voltarsi dall’altra parte. È un impegno che riguarda tutti e che siamo chiamati a tradurre nelle scelte quotidiane, nelle relazioni e nella vita delle nostre comunità.

Invitiamo tutta la cittadinanza, le associazioni, le realtà ecclesiali, i giovani e gli adulti a partecipare. Sarà un’occasione per lasciarci provocare da una testimonianza di vita e rinnovare insieme il nostro impegno per una società nella quale la giustizia non sia soltanto una parola, ma una responsabilità condivisa e una strada concreta di pace".

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