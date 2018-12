Motori per Sevel a Pratola Serra. Fismic: è solo una bufala Il sindacato nazionale smentisce quello provinciale

Notizia smentita e un sindacato nazionale che smentisce seccamente quello locale. Succede in Irpinia. Al centro della bagarre il comparto produttivo.

"La Fismic Confsal nazionale smentisce decisamente che dal XVII Congresso Nazionale appena concluso possa essere emersa qualsiasi indiscrezione inerente i motori diesel di Pratola Serra” dichiara il segretario generale Fismic Confsal Roberto Di Maulo appena eletto.

“Questa bufala non può essere stata pronunciata né dal sottoscritto né da nessuno dei partecipanti al congresso, in quanto, semplicemente, è una questione che non abbiamo discusso nel corso del nostro congresso, nel quale abbiamo parlato esclusivamente di valori, democrazie e progresso e, di questioni organizzative riguardanti il rafforzamento della Fismic e della Confsal” prosegue.

In particolare, il segretario generale non solo smentisce tale indiscrezione, ma smentisce inoltre la propria partecipazione sia alla conferenza stampa che all’assemblea dei lavoratori che sarebbe prevista ad Avellino.