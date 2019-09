Al Csi il corso gratuito per operatore dell'abbigliamento I corsi per un massimo di 20 allievi presso il centro Csi di Solofra

Se hai deciso di non frequentare la scuola superiore e di voler già intraprendere la strada professionale, allora cosa aspetti: per te c’è un’opportunità da non perdere. E’ stato bandito un corso, totalmente gratuito, per un numero massimo di 20 allievi per “operatore dell’abbigliamento”.

Il mondo della moda oggi è tra i più settori più produttivi. E, dunque, questo corso aiuterà a chi è appassionato di moda e sartoria ad esaudire i desideri e a dare una marcia in più ai progetti professionali.

L’agenzia Csi Formactions srl sita a Solofra (presso il centro Asi) mette a disposizione i corsi per i 20 allievi (con un rimborso spese per il viaggio) per una durata di 3 anni e per 990 ore annuali.

Si prevedono lezioni con professionisti del settore, con tirocini presso aziende.

Possono partecipare al corso giovani che di una età tra i 14 e i 18 anni non compiuti all’avvio del percorso, essere in possesso della terza media.

Per maggiori informazioni consultare il bando cliccando il seguente link:

https://8pag.it/docs/bando17092019.pdf