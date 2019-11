Fca: progetti solidi per il futuro La firma del nuovo contratto di solidarietà

Con la firma del nuovo contratto di solidarietà, fino a tutto il 23 settembre 2020, la Fca di Pratola Serra mette in sicurezza i 1793 dipendenti e prepara l’uscita dalla lunga crisi iniziata nel 2008 con un piano industriale da 50 milioni di euro.

L’Irpinia può finalmente tirare un sospiro di sollievo dichiara il segretario Giuseppe Zaolino perché la madre di tutte le vertenze si avvia ad una conclusione concreta e positiva e può rimettere in moto l’economia dell’intera Provincia.

E’ stata l’occasione anche per parlare del diesel pulito e dei 2 nuovi motori previsti per il 2020. Il Final che sarà prodotto a partire dalla prossima primavera e che andrà su tutti i modelli di classe media ed il nuovissimo motore per i veicoli commerciali (il Ducato di Val di Sangro che sarà prodotto in esclusiva da Pratola Serra a partire da ottobre 2020).

Lunedì 18 Novembre conclude Zaolino discuteremo approfonditamente con i 6 delegati della Fismic di Fca per presentare poi una valutazione completa all’insieme dei lavoratori nell’assemblea che si terrà in fabbrica il prossimo 21 novembre.