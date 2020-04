Covid 19 e sicurezza sul lavoro, c'è lo sportello OSE Uno sportello virtuale creato per fornire supporto concreto e orientamento

"Vogliamo rispondere all'esigenza che avranno tutti, dai datori di lavoro ai lavoratori, di chiarimenti e

approfondimenti sullo scenario della sicurezza sui luoghi di lavoro, così cambiato dal virus, eppure che

ruota intorno alle stesse regole. Come ha giustamente ricordato anche il Presidente del Consiglio

Giuseppe Conte: è importante evitare errori di comportamento ma anche facili allarmismi dovuti ad

informazioni non provenienti dalle giuste fonti, e questa è una mission che ci proponiamo da tempo".

Alessia Rizzo, presidente dell'associazione Quattroesse, è pronta a coordinare il progetto nato dalla

collaborazione con l'Omnia Service Engineering, attivo dal 15 aprile 2020 e completamente gratuito:

Omnia Service Online, uno sportello virtuale creato per fornire supporto concreto e orientamento in

questo delicato momento di passaggio e al quale rivolgersi per porre domande e provare a chiarire dubbi

e incertezze grazie alle risposte degli esperti.

Come funziona?

Basta inviare una mail all'indirizzo omniaserviceonline@gmail.com, meglio se specificando anche il ruolo

che si ricopre e la realtà lavorativa – inclusi eventi e manifestazioni pubbliche - che necessita

l'informazione. La richiesta verrà presa in carico dall'organizzazione che, in base alla tipologia, la

inoltrerà ad un esperto di settore e provvederà a rispondere nel minor tempo possibile. La OSE, infatti,

si occupa di sicurezza da anni in grandi e piccole realtà e gestisce la safety e la formazione sulla

sicurezza per eventi e manifestazioni pubbliche di portata nazionale.

A cosa serve?

L'emergenza covid19 ha segnato uno spartiacque. Quando la quarantena terminerà, non tornerà tutto

esattamente com'era prima: non ci si limiterà a premere un fantomatico interruttore che riavvierà

automaticamente le cose. Dovremo fare i conti con un nuovo scenario e applicare nuove regole. Alcune

saranno solo di passaggio, come accompagnatrici temporanee verso la stabilità, per non vanificare gli

sforzi fatti per contenere la pandemia; altre entreranno a far parte della nostra routine per incrementare

le misure di prevenzione.

Tutti i settori saranno investiti ma, come può apparire ovvio, saranno i luoghi di lavoro e gli eventi

pubblici, quelli dove gli assembramenti tra persone e la fruzione di spazi condivisi sono la conditio sine

qua non della loro esistenza, ad essere ricalibrati sulla base di nuove norme. In questo quadro, il

contributo di chi si occupa di safe & security sarà fondamentale.

A chi è rivolto?

Responsabili di Servizio Protezione e Prevenzione, RLS, datori di lavoro, lavoratori, organizzatori, e

chiunque sia curioso di conoscere come cambia lo scenario post-covid in materia di sicurezza.

Formarsi e informarsi sono diritti, ma anche doveri, di tutti. Per questo c'è Omnia Service Online: la

sicurezza, da chi se ne intende.