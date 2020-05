Covid19: c'è il bando di Confimprenditori Ultima settimana per partecipare

Ultima settimana per partecipare al bando della Confimprenditori di Avellino per accedere al contributo per le spese sostenute per l'adeguamento del documento unico di valutazione dei rischi aziendali Covid-19. La domanda potrà essere presentata infatti fino al 31 maggio esclusivamente per via pec a:confimprenditoriavellino@pec-legal.it

Per informazioni di qualsiasi tipo relative al bando completo o all'invio della pratica di contributo, si prega di contattare la Confimprenditori di Avellino al numero 0825.39385 oppure via email: avellino@confimprenditori.it

Il contributo accordato sarà pari al 50% delle spese sostenute fino ad un massimo di euro 500,00 e nel limite dei fondi messi a disposizione per lo scopo.