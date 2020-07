Landolfi. Bochicchio (M5S): Una battaglia di civiltà La nota stampa della candidata in consiglio regionale

"Al fianco dei cittadini per salvare l'ospedale "Landolfi" di Solofra, un presidio fondamentale per il territorio che abbraccia un'utenza che si spinge fino al fronte salernitano della Valle dell'Irno". Così la candidata al consiglio regionale del M5S Carmen Bochicchio.

È una battaglia di civiltà che vede il Movimento 5 Stelle in prima linea per ripristinare quel fondamentale diritto alla salute negato dallo smantellamento dei presidi ospedalieri voluto dalla Regione Campania nell'ultimo decennio.

Noi ci batteremo per una sanità pubblica territoriale che garantisca le cure e un'assistenza accessibile a tutti i cittadini soprattutto nelle aree interne.