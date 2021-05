Re David: "Su Stellantis ed ex Irisbus risposte concrete" La segretaria generale Fiom incalza Governo ed enti locali

La segretaria generale della Fiom Cgil Francesca Re David ha partecipato all’assemblea della segreteria provinciale presso il Centro per la Formazione e la Sicurezza di Atripalda. Stellantis ed Ex Irisbus le vertenze al centro della discussione.

Su Stellantis. “Questo governo, in totale continuità con i precedenti, non ha mai risposto ad una convocazione, speriamo che interloquisca con Tavares, con Stellantis, ma non lo sappiamo. Il sindacato e i lavoratori sono completamente tagliati fuori da qualsiasi discussione, riteniamo questo molto grave perché riguarda Stellantis ma anche tutto l’indotto dell’auto".

Sulla ex Irisbus. "Ci troviamo in una situazione paradossale, si è in grado di produrre, ci sono commesse già pagate da gare statali e poi c’è la Regione Campania che va a commissionare gli autobus che potrebbe già avere. Noi riteniamo che anche da questo punto di vista la produzione di IIA sia all’avanguardia rispetto al nuovo sistema di mobilità. Quindi anche su questo noi chiediamo agli enti locali risposte immediate”.