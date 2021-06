Meno mascherine alla Fca, aumentano ferie e Cig L'allarme lanciato dal segretario morsa e dalla Rsa Fiom

“Stellantis accorcia la commessa per la produzione di mascherine. Ora si preveda una produzione che porti a saturare gli impegni”. Lo affermano il segretario della Fiom Cgil, Giuseppe Morsa, e la Rsa Fiom Stellantis: “La Direzione di Stellantis a Pratola Serra ci ha comunicato in data odierna che la produzione delle mascherine subirà una rimodulazione. Entro il 21 giugno cesserà la produzione per 15 macchine che producono mascherine head loop, conseguenzialmente circa 300 lavoratori impegnati su queste macchine saranno ricollocati nella produzioni di motori. La produzione delle mascherine Earloop continuerà fino al 31 dicembre 2021 coinvolgimendo circa 100 lavoratori”.

Questo porterà ad una variazione anche sul lavoro tradizionale dello stabilimento per la realizzazione dei motori. “La produzione della meccanica – continua Morsa – ritornerà sui tre turni. La produzione, delle mascherine ha avuto l’effetto di mitigare gli effetti della cassa integrazione sui lavoratori di Pratola Serra.

Ora il rischio che si corre è che questa rimodulazione possa far aumentare il ricorso ad ammortizzatore sociale. È indispensabile, in questo senso, che vi sia la convocazione di un tavolo nazionale tra OO.SS ed Azienda nel quale venga definita la missione produttiva per la ex FMA. Questa esigenza nasce anche alla luce del fatto che Stellantis ha annunciato che il prossimo 8 luglio, durante l’Elettrification Day, ci sarà l’addio al motore termico”.