Piano assunzioni Moscati, via libera per 439 unità tra medici, infermieri e oss Il via libera dalla Regione

Sono state approvate dalla Regione Campania 439 nuove assunzioni, da effettuare entro il 2022. L'azienda ospedaliera di Avellino ottiene dalla Regione il via libera per far fronte con nuove unità alla cronica carenza di personale. Attualmente i lavoratori sono esattsmente 1599. Ma come da piano di previsione per l'organico i lavoratori a regime dovrebbero essere 2039. Le figure professionali che andranno ad essere aggiunte saranno soprattutto infermieri e operatori sociosanitari: in tutto 234 in più degli attuali in servizio. ALtri 173 i medici in arrivo, 5 dirigenti e 27 amministrativi . Sono già pronte le graduatorie da cui attingere, a breve si completerà anche quella per l'assunzione a tempo determinato di 160 infermieri. Da tempo i sindacati denunciavano la cronica carenza di personale, che ha letteralmente scatenato il caos in alcuni reparti, come ad esempio il pronto soccorso.