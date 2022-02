Novolegno, Buonopane: "Sfruttare le occasioni di rilancio dello stabilimento" "Partecipare al sit-in è stato un atto doveroso"

«La partecipazione al sit-in davanti ai cancelli della ex Novolegno è un atto doveroso. Ho accolto con convinzione l’invito del sindaco Ciro Aquino, perché condivido in pieno la sua azione tesa a promuovere occasioni di rilancio dello stabilimento e del nucleo industriale di Pianodardine». E’ quanto dichiara il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane.

«Esistono delle opportunità che vanno sfruttate – aggiunge il presidente Buonopane - Questo significa far rientrare nel mondo del lavoro chi rischia di restare anche senza Naspi, nuove opportunità occupazionali e sviluppo del territorio, tenendo ben presente il rispetto per l’ambiente. Chi investe in Irpinia è consapevole che qui può trovare maestranze all’altezza, giovani preparati e determinati, la vicinanza delle istituzioni pronte a favorire, nel rispetto della legge, la creazione di nuove realtà imprenditoriali».