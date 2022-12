Avellino, commercialisti in lutto: addio a Nicola Guerriero. Aveva 64 anni Il lutto, il cordoglio

Avellino in lutto per la morte di Nicola Guerriero, noto commercialista del capoluogo. Guerriero aveva 64 anni ed è morto dopo aver combattuto una lunga battaglia contro una brutta malattia. Fratello dell’attuale procuratore di Frosinone, Antonio Guerriero, Nicola

Guerriero, noto commercialista, è stato revisore contabile e docente universitario, specialista nelle discipline di gestione aziendale, ha operato a lungo in città e in Italia. Lascia la moglie Nina, i figli Felice, Cristina, Brunella. Il trigesimo sarà celebrato il 30 dicembre 2022 alle ore 17 presso il Duomo di Avellino.