Crisi energetica e impatto sul tessuto produttivo, il confronto al Cna Sabato 28 gennaio assemblea pubblica di Cna

Crisi energetica ed impatto sul tessuto produttivo, è questa l’importante tematica al centro dell’Assemblea pubblica promossa dalla CNA di Avellino. “Energia e rincari: quale futuro per le imprese?”., è questo il tema dell’appuntamento in programma per sabato 28 gennaio alle ore 10 presso il Circolo della Stampa al Corso Vittorio Emanuele II di Avellino.

“Vogliamo approfondire questa tematica così impattante sulla vita delle aziende anche sul nostro territorio provinciale – dichiara Luca Beatrice, presidente provinciale di CNA Avellino – la congiuntura internazionale ha determinato un contesto di grande difficoltà per un tessuto imprenditoriale che presenta delle fragilità strutturali e che è messo a dura prova proprio dalla crisi energetica in atto. E’ dovere di un’organizzazione come la nostra promuovere occasioni di confronto per provare a dare risposte, per suggerire possibili soluzioni, per illustrare gli strumenti in campo e anche per chiedere alla politica un impegno concreto perché quella che è l’ossatura su cui si tiene il nostro sistema Paese possa continuare a lavorare in una condizione di maggiore tranquillità”.

Quella di sabato sarà anche l’occasione per una riflessione sulle varie questioni sul tappeto, non ultima la crisi che sta attualmente vivendo la Camera di Commercio Irpinia – Sannio, questioni su cui la Cna vuole rendere chiara la sua posizione affidandola alla pubblica opinione.