Avellino, Irpiniambiente all'Ato: ok in Consiglio Provinciale Ma i tempi per la newco sono strettissimi e aleggia lo spettro del privato

Via libera alla cessione del ramo d'azienda di Irpiniambiente relativo alla gestione dei rifiuti. Il disco verde è arrivato all'unanimità dal consiglio provinciale ma si passerà per la costituzione di una commissione paritetica composta da tecnici di Palazzo Caracciolo, Collina Liguorini e della stessa società di via Cannaviello per una valutazione complessiva del costo della cessione.

“La Provincia ha fatto la sua parte con la deliberazione in cui si impegna a cedere l’azienda - spiega il presidente Buonopane - Occorrerà fare una valutazione in tempi strettissimi, dopodiché la vicenda resta in capo all’Ato che stabilirà la procedure. Le interlocuzioni con i sindacati ci sono state ma non sempre i messaggi arrivati dall’Ato sono stati chiari. Certo è che nel momento in cui è stato messo un punto rispetto alla cessione, la Provincia ha immediatamente risposto”.

A chiedere che la gestione resti in capo a una società interamente pubblica sono le sigle sindacali. D'Alessio dal canto suo è pronto a realizzare una newco a capitale pubblico. Il tutto però va fatto in tempi strettissimi, entro il 30 marzo, altrimenti aleggerebbe lo spettro del privato.