Venti di crisi alla IIA, i sindacati incontrano Gianfranco Rotondi Il confronto domani in videoconferenza alle 11

Sabato mattina alle ore 11.00 si terrà un incontro in videoconferenza tra i segretari provinciali di Fim, Fiom, Uilm, Fismic ed Uglm le Rsu della Iia di Flumeri con l’onorevole Gianfranco Rotondi. L’incontro, chiesto dalle Segretarie provinciali, servirà ad illustrare la situazione di criticità in cui è precipitata la I.I.A. per la mancata ricapitalizzazione prevista dagli azionisti lo scorso 30 gennaio. All’onorevole Rotondi sarà chiesto un impegno affinché nella prossima assemblea degli azionisti della I.I.A. Leonardo ed Invitalia si facciano carico della ricapitalizzazione di 25 milioni previsti.