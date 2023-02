Rebus Iia, sindacati pronti alla mobilitazione. In campo Rotondi Il deputato: "Porterò la vertenza all'attenzione del Governo"

Un impegno concreto sulla vertenza di Industria Italiana autobus, in un momento particolarmente delicato per lo stabilimento di Flumeri, sul quale i sindacati nelle ultime settimane hanno lanciato più di un allarme.

L'azienda è attesa da una scadenza importante: quella del 13 febbraio, quando si dovrà parlare di ricapitalizzazione. Ora scende in campo l'onorevole Gianfranco Rotondi per una mediazione con i soci pubblici e con il Governo.

“Non ho poteri salvifici ma farò certamente la mia parte perchè quella fabbrica non sia una cattedrale nel deserto ma anzi per far sì di accrescere la vocazione industriale di quell'area. Non sono un allarmista, credo ci siano i margini per trovare una soluzione e salvare l'azienda".

Rotondi si è detto disponibile ad informare nell’immediato il Ministro dello Sviluppo Economico Urso per intercedere con Invitalia. Ieri i sindacati hanno avuto un incontro in videoconferenza con Rotondi. "L’onorevole – ha spiegato il segretario FIOM CGIL Avellino Giuseppe Morsa - ci ha assicurato che farà il possibile per organizzare un incontro alla fine di febbraio con il ministro per comprendere come il Governo può impegnarsi per il rilancio di IIA".

Intanto, sul fronte sindacale, lunedì ci sarà un'assemblea in fabbrica a Flumeri mentre martedi operai e sindacati saranno ad Avellino per un sit-in di protesta davanti la Prefettura.