Avellino, Cgil in piazza contro l'autonomia differenziata Domani mattina, alle 9,30, la Cgil con la categoria dei pensionati (Spi Cgil) davanti la prefettura

Domani mattina, alle 9,30, la Cgil con la categoria dei pensionati (Spi Cgil) manifesterà nei pressi della prefettura di Avellino per protestare e per la far sentire la voce dei pensionati «nella ferma e decisa condanna al progetto di autonomia differenziata che penalizza il Paese, divide l’Italia, abbandona il Mezzogiorno», dice Dario Meninno, segretario generale Spi Cgil.

«Invitiamo a partecipare tutte le forze democratiche – prosegue il sindacalista – che hanno a cuore il destino del Mezzogiorno e dei cittadini». Una misura, quella dell’autonomia differenziata che, se approvata dal governo, rischia di «aumentare il divario tra Nord e Sud del paese».

Franco Fiordellisi, segretario generale della Cgil di Avellino, spiega: «Dare attuazione all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle condizioni date, con le modalità proposte e con risorse invariate, costituisce un attacco dell'unitarietà dei diritti sociali, destinato ad accentuare le disuguaglianze già presenti e i divari territoriali e sociali esistenti. Così come riconoscere una competenza regionale esclusiva su materie di rilevanza strategica, e non suscettibili di frazionamento territoriale, rappresenterebbe la rinuncia ad un governo nazionale e unitario delle politiche economiche, industriali e di sviluppo del paese».

Il sit-in contro il Ddl sull'autonomia differenziata supporterà anche il presidio dei lavoratori della Iis di Flumeri che dalle 11:00 saranno anche in presidio presso la Prefettura di Avellino