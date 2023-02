IIA, spiragli in Regione, Zaolino: "Proficuo l'incontro con Marchiello" Disponibilità ad aprire un tavolo con il management dell'azienda

La Regione Campania scende in campo al fianco dei sindacati e degli operai di Industria Italiana Autobus.

Proficuo l'incontro di questa mattina a Napoli con l'assessore alle attività produttive Antonio Marchiello a cui ha partecipato anche il consigliere regionale irpino Maurizio Petracca.

"Abbiamo colto segnali di grande disponibilità - dichiara il segretario Fismic Avellino Giuseppe Zaolino - la ricapitalizzazione del 13 febbraio sembra a portata di mano, dopodichè si aprirà un confronto vero per capire come assicurare a quella fabbrica e all'intera area Zes di grottaminarda uno sviluppo strategico per l'intera Irpinia".

“Marchiello - spiega Zaolino - è d’accordo che questa società possa restare in mano pubblica e con un ruolo guida nella zona Zes dell’Ufita aggiungendo che ha già parlato con il manager IIA Liguori per un confronto in assessorato nelle prossime settimane per discutere il piano industriale di rilancio".

"Insomma c’è la volontà di agire e anche di ricapitalizzare per cui oggi possiamo dire che la Regione ha fatto per intero la sua parte. Un primo risultato portato a casa ma la vertenza - conclude - è ancora lunga".