IIA, ricapitalizzare non basta. La Cgil: serve cambio di passo Morsa: Occorre ora un supporto finanziario ed un cambio passo

"L'approvazione da parte degli azionisti della Iia della ricapitalizzazione è solo un primo passo per la costruzione del polo pubblico del pullman. Sta ora agli azionisti ed al Governo, garantire un ulteriore supporto di carattere finanziario. Dopodiché è fondamentale che vi sia un cambio di passo nell'organizzazione della produzione e degli acquisti. Insomma bisogna mettere in linea tutte le attività. Occorre agire in maniera coesa e sinergica. Evitando atteggiamenti corporativi ed individualistici" Così in una nota stampa Giuseppe Morsa della Fiom Cgil all'indomani del tavolo al Mimit convocato dal sottosegretario delle Imprese e del Made in Italy, Fausta Bergamotto per l'IIA (Industria Italiana Autobus). Al Ministero sono intervenuti gli azionisti di maggioranza, Invitalia e Leonardo, le parti sociali, le Regioni e le istituzioni locali interessate.

Il sottosegretario Bergamotto ha ribadito l'impegno del Governo e ha sottolineato l'allineamento dei soci per la ricapitalizzazione dell'azienda e il sostegno finanziario necessario per assicurare l'operatività delle sedi produttive di Bologna e della provincia di Avellino.