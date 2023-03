Cisl Fp, nuova sede ad Avellino: "Cresce l'offerta di tutela e servizi" Venerdì 17 è in programma il congresso straordinario della categoria

La Cisl Funzione Pubblica Irpinia-Sannio ha aperto una nuova sede in via Rampa Tofara 9, nei pressi di Piazza Castello ad Avellino. All’inaugurazione sono intervenuti, tra gli altri, il leader nazionale Maurizio Petriccioli, quello regionale e commissario della federazione locale Lorenzo Medici e numerosi sindaci, a partire da Gianluca Festa di Avellino, che ha definito la scelta del posto fatta dalla Cisl “importante, perché rappresenta un ulteriore tassello per rafforzare il nostro progetto di rivitalizzazione del centro storico”.

“Cresce la nostra offerta – ha detto il segretario generale Maurizio Petriccioli – di tutela e servizi sul territorio per i tantissimi lavoratori pubblici che aderiscono alla nostra federazione. Rafforziamo la presenza nelle realtà locali in un momento decisivo per il loro rilancio, che dovrà essere assicurato dal PNRR con la realizzazione dei progetti di crescita e di sviluppo previsti in Campania e nell’intero Mezzogiorno.”

Venerdì 17 si terrà il congresso straordinario della categoria per l’elezione del nuovo gruppo dirigente. “Si chiude questa fase – ha sottolineato il leader campano e commissario uscente della categoria in Irpinia-Sannio Lorenzo Medici – che ci ha visti impegnati in uno sforzo importante, grazie al quale abbiamo registrato una crescita significativa delle adesioni. Ho la certezza che i delegati eletti nelle assemblee precongressuali daranno alla Cisl Fp una dirigenza in grado di rispondere alle attese del lavoro pubblico nella sanità, ivi comprese le aziende private accreditate, nelle autonomie locali, nelle funzioni centrali e negli enti, a partire da Inps e Inail. Siamo soddisfatti del lavoro svolto in questi mesi e della collaborazione avuta, con significativi momenti di confronto con iscritti, militanti e simpatizzanti ai quali va il mio personale ringraziamento per il costante sostegno ricevuto”.