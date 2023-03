Ritardi nei tempi di consegna, quattro città mettono in mora la IIA I sindacati scrivono al Sottosegretario Bergamotto e chiedono un tavolo di crisi

Onorevole Sottosegretaria,

le scriventi Organizzazioni Sindacali sono venute a conoscenza del fatto che diverse società municipalizzate (per nostra conoscenza: Palermo, Roma, Bergamo, Rimini) hanno messo in mora Industria Italiana Autobus rispetto al non rispetto dei tempi di consegna degli autobus acquisiti attraverso gare pubbliche o Consip. In alcuni casi si prospettano, oltre alla perdita della commessa, richieste di risarcimento anche per la perdita di fondi legati al PNNR a cui le società non hanno potuto accedere per la mancata consegna dei mezzi.

Il rischio è che se non opportunamente gestita, I.I.A. rischia di essere segnalata all’ANAC e quindi di non poter partecipare a gare pubbliche e insieme ai risarcimenti (milionari) da corrispondere alle aziende clienti porterebbe al fallimento.

Tutto ciò evidenzia ancora di più quello che le scriventi hanno sostenuto durante l’ultimo incontro al Ministero ovvero l’incapacità gestionale dell’attuale gruppo dirigente.

Per questo le scriventi ritengono non più rinviabile la convocazione del tavolo di crisi.