Scarsa assistenza sociale e politiche sanitarie inadeguate: corteo ad Avellino In campo lo Spi Cgil, con Auser e FederConsumatori

Lo Spi Cgil, con Auser Avellino e FederConsumatori Avellino Venerdì 12 Maggio 2023 manifestano con un corteo e Sit in presso lo spazio antistante la Prefettura di Avellino. Il corteo partirà da Viale Italia 40, presso la sede Spi Cgil, alle ore 10:30.

L’iniziativa è così presentata dal segretario generale dei Pensionati Cgil Avellino Dario Meninno “corteo e Sit in per sostenere le richieste da parte dei sindacati e delle categorie nei confronti del Governo e del Sistema delle Imprese al fine di ottenere un cambiamento delle politiche industriali, economiche, sociali e occupazionali. Mentre per il nostro territorio diamo anche voce alle criticità, che vivono pensionati e non autosufficienti, legate insufficiente assistenza sociale, politiche sanitarie inadeguate con visite dilatate nel tempo e criticità legate al DL Calderoli su autonomia differenziata.”

Ad Avellino il corteo che da Viale Italia,40 spazio antistante sede Provinciale SPI Cgil Avellino dalle ore 10:30 muoverà verso Corso Vittorio Emanuele per arrivare a fare Sit In nello spazio antistante la Prefettura di Avellino, sino alle ore 13:00. Meninno continua ricordando le motivazioni della mobilitazione nazionale:

”Per una nuova stagione del lavoro e dei diritti verso manifestazione del 20 maggio a Napoli per sostenere le richieste da parte dei sindacati e delle categorie nei confronti del Governo e del Sistema delle Imprese al fine di ottenere un cambiamento delle politiche industriali, economiche, sociali e occupazionali invitando gli Avellinesi anche gli studenti a partecipare alle manifestazioni del 12 ad Avellino e di Sabato 20 Maggio a Napoli con i bus predisposti dal sindacato in vari paesi della provincia e anche dalla città di Avellino”

Ecco i punti salienti delle mobilitazioni:

Aumento degli stipendi e delle pensioni per contrastare l'aumento del costo della vita, riforma del fisco, con una forte riduzione del carico su lavoro e su pensioni, tassazione extraprofitti e rendite finanziarie, potenziamento occupazionale e dei finanziamenti al sistema sociosanitario pubblico per garantire il diritto universale alla salute e allo studio, maggiore sostegno alla non autosufficienza, basta morti sul lavoro, contrasto alle malattie professionali e alla precarietà, centralità della sicurezza sul lavoro nel sistema degli appalti, eliminazione subappalti a cascata, lotta senza quartiere alle mafie e al caporalato, riforma del sistema previdenziale, politiche industriali e d'investimento verso la transizione ambientale e digitale, realizzando un nuovo modello di sviluppo con particolare attenzione al mezzogiorno e puntando alla piena occupazione.