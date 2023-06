Denso, prima intesa: "Accordo che soddisfa a metà, vigileremo" La posizione dei lavoratori: "Situazione non facile, è solo un primo passo"

Dai cancelli della fabbrica di Pianodardine la vicenda degli 11 lavoratori DENSO si è spostata in mattinata nelle stanze di Confindustria Avellino dove i sindacati e gli operai si sono confrontati per 4 lunghe ore con l’azienda per capire come riassorbire gli undici a cui è scaduto il contratto di staff leasing.

Alla fine si è strappato un accordo di massima: la proposta è stata quella di un rapporto 3×1 (ogni tre pensionamenti un’assunzione) nell’arco di 36 mesi. Per tre lavoratori accompagnati alla pensione ci sarà una asunzione a tempo indeterminato.

Per i sindacati è sembrata l’unica strada percorribile. “Per i lavoratori l’accordo soddisfa a metà – spiega Sergio Trezza - Non è una soluzione definitiva, non è semplice affrontare questa situazione ma adesso occorre agire e soprattutto monitorare l’accordo ogni mese. La nostra situazione va avanti da tanto tempo e non vediamo ancora la luce, speriamo di essere arrivati a un punto di svolta ma vigileremo".