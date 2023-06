Consorzio ASI, approvato il Bilancio di Esercizio. Ma c'è il nodo Asidep Pisano: "Facciamo il possibile per garantire i livelli occupazionali per la depurazione"

Il Consiglio Generale del Consorzio ASI ha approvato ieri il Bilancio di Esercizio al 31.12.2022. I sindaci ed i rappresentanti dell’Amministrazione Provinciale hanno, quindi, confermato il pieno sostegno all’esecutivo guidato dal Presidente Pisano, in un momento particolarmente difficile per l’ente e per la società partecipata Asidep S.r.l..

Il Bilancio si chiude con una perdita di euro 503.685,00 e con un risultato positivo lordo di euro 287.786,00.

Tra le voci evidenziate dal Presidente, nella relazione introduttiva, spicca una riduzione delle spese, pari ad euro 740.000,00, ottenuta grazie alla linea di rigore portata avanti dal Comitato Direttivo dell’ente, ed un incremento dei ricavi, dato dalla vendita di terreni e capannoni, pari ad euro 4.000.000,00, a fronte del 1.500,000,00 dello scorso anno.

In merito alla depurazione ed al rischio di licenziamento dei 56 lavoratori della società Asidep, il Presidente ha ripercorso, per grandi linee, gli ultimi mesi di trattative. Ha informato i Sindaci in merito agli sforzi, purtroppo vani, fatti al fine continuare a garantire una gestione pubblica del settore della depurazione in Irpina.

“Stiamo facendo il possibile - ha spiegato- per continuare a garantire i livelli occupazionali. L’unica prospettiva, al momento, vede l’ingresso di un privato che gestisca la depurazione in una fase intermedia di 7-8 mesi, in attesa di un project financing che ci consenta di procedere ad un affidamento ventennale”.

Il Consiglio Generale, ieri, ha anche modificato lo Statuto dell’ente, ai sensi della L.R. 16/2019 e della D.G.R.n. 269/2020 ed ha approvato i preliminari dei Piani di Assetto validi per gli agglomerati di Pianodardine, Solofra e Valle Caudina.

“ Alcuni di questi Piani, per i quali ora inizia l’iter per la Valutazione Strategica Ambientale - ha spiegato Pisano - erano fermi agli anni 90. E’ nostra intenzione modificare la destinazione, prevedendo, oltre agli insediamenti industriali ed artigianali, anche insediamenti commerciali, ed intervenire sulle distanze e le fasce di rispetto”.

In chiusura l’assemblea, ha preso atto delle dimissioni da componente del Comitato Direttivo presentate dal Sindaco di Lioni, e, su proposta del Presidente Pisano, ha nominato, in sostituzione di Yuri Gioino, la dott.ssa Domenica Gallo, Vice Sindaco di Lioni.

Il Presidente ha ringraziato il Sindaco Gioino per il sostegno e la collaborazione garantiti nei primi due anni di gestione ed ha fatto i suoi migliori auguri di buon lavoro alla dott.ssa Gallo, salutando favorevolmente l’ingresso, dopo decenni, di una donna in Comitato.