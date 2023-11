Affaire rifiuti, il monito della Prefettura: "Le parti rivedano i numeri" Ballano ancora una quindicina di dipendenti tra Irpiniambiente e De Vizia

La mediazione della Prefettura sul braccio di ferro per il riassetto dei rifiuti in Irpinia. Ballano ancora una quindicina di dipendenti in bilico nel passaggio di cantiere tra Irpiniambiente e la De Vizia Transfer.

Palazzo di Governo chiede alle parti in causa uno sforzo di buona volontà, tenendo presente l'obiettivo principale di questa vertenza la salvaguardia dei livelli occupazionali. Quindi io mi auguro che ci possa essere uno sforzo numerico che ci possa aiutare, sia in questa vertenza che riguarda anche l'Asidep con un incontro importante domani, anche con la presenza della Regione, per cercare sempre qui, perché il nostro sforzo è quello di mediare tra le posizioni altrui".

"Stiamo cercando di metterlo in campo già da tanto tempo e io confido nel senso di responsabilità e nell'attenzione che hanno i vertici delle società, ma anche gli amministratori locali rispetto a queste situazioni".

Ma intanto dopodomani, giovedì 16 novembre, è il giorno indicato per l'avvio del servizio ad avellino da parte di grande srl per michele caso della uil nonostante l'incertezza si partirà ma sullo sfondo resta lo scontro politico-istituzionale alla base di questa crisi sui rifiuti.