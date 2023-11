IIA, Rotondi: "Grazie a Urso e Bergamotto, azienda è patrimonio del paese" La nota del deputato irpino dopo il tavolo al Ministero

«Desidero esprimere il mio ringraziamento al ministro Urso e alla sottosegretaria Bergamotto per l’impegno profuso per la salvezza e il consolidamento delle prospettive di Industria Italiana Autobus, che è un patrimonio non solo dell’Irpinia ma del Paese».

Così Gianfranco Rotondi lasciando il ministero dello Sviluppo, dove ha partecipato al tavolo di crisi IIA presieduto dalla sottosegretaria Fausta Bergamotto.