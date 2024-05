IIA: sciopero dopo le ultime dichiarazioni del Mimit a Roma Adesione totale a Flumeri e Bologna

“Oggi nei due stabilimenti di Bologna e di Flumeri le lavoratrici e i lavoratori hanno proclamato uno sciopero a seguito delle dichiarazioni del Mimit in merito alla chiusura di un accordo con Seri Industrial di vendita di Industria Italiana Autobus. L’adesione ai due scioperi è stata pressoché totale.

In questi ultimi mesi i lavoratori hanno scioperato e manifestato presso il Mimit per rivendicare il diritto ad essere coinvolti nelle decisioni sul futuro produttivo e occupazionale dei due stabilimenti.

Nell’incontro convocato per domani al Mimit con le segreterie nazionali e nel coordinamento nazionale della prossima settimana, continueremo a chiedere che Industria Italiana Autobus rimanga un’azienda a partecipazione pubblica. Il Governo si assuma le sue responsabilità e intervenga per mettere in campo un effettivo piano di rilancio industriale di un’azienda fondamentale per la transizione della mobilità pubblica”. (Foto inviata dal segretario generale della Fiom-Cgil di Avellino, Giuseppe Morsa).