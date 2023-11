Asidep, FIOM: "Pisano inaffidabile. Tempo scaduto: ritiri il bando" Il segretario Morsa: "L'Asi non sta rispettando gli accordi presi in Prefettura e con Marchiello"

La vertenza Asidep per la FIOM CGIL irpina è ancora aperta. A due settimane dall’accordo in Prefettura alla presenza dell’assessore regionale Antonio Marchiello le mosse del presidente Asi Pasquale Pisano non sono ancora chiare per il segretario Giuseppe Morsa. “Pisano è una persona completamente inaffidabile – tuona Morsa - che non mantiene gli impegni sottoscritti in Prefettura. Non ha effettuato il ritiro del bando così come previsto, o meglio, ha sospeso il bando prevedendo il fatto che possa esserci una presentazione del project financing da parte di Irpiniambiente. Così non si va nella direzione giusta. Il suo tempo è scaduto: aveva la possibilità di gestire in house gli impianti di operazione, ma non è stato capace di farlo. L’unico obiettivo che aveva era quello di licenziare i lavoratori. Adesso, dopo lo sforzo compiuto dai lavoratori, dal sindacato e dall’intervento della Regione, si ricorda di voler gestire lui la depurazione. È una persona inaffidabile, non mantiene gli impegni neanche di fronte al Prefetto. Per quanto ci riguarda l’unica cosa che va fatta è applicare l’accordo sottoscritto il 15 novembre e ritirare il bando".