IIA, FIOM-CGIL: "Subito la convocazione urgente di un tavolo al Mimit" Lodi: "Il futuro assetto societario deve prevedere anche la parte pubblica"

A fronte delle notizie di questi ultimi giorni relativamente ai futuri possibili assetti societari di Industria Italiana Autobus, è necessaria un’immediata convocazione al tavolo di crisi presso il Mimit.

Ribadiamo la necessità che il futuro assetto societario comprenda anche la parte pubblica. Inoltre, precisiamo che contrasteremo con ogni strumento qualsiasi soluzione che individui come socio privato soggetti interessati esclusivamente a speculazioni di natura finanziaria.

In questi anni il contribuito dei sindacati e gli sforzi delle lavoratrici e dei lavoratori hanno permesso di mantenere in vita Industria Italiana Autobus nei due stabilimenti di Bologna e di Flumeri (Avellino). Non sarà permesso a nessuno di rendere vani gli sforzi compiuti».

Lo dichiara in una nota Samuele Lodi, segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile settore mobilità.