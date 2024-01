Industria Italiana Autobus, la protesta dei lavoratori: No alla svendita! Stamane assemblea per impedire la cessione delle quote di Leonardo a una società casertana

Assemblea dei lavoratori della IIa di Flumeri questa mattina. Sono pronti a riprendere la mobilitazione dopo le notizie della cessione delle quote di Leonardo. Un segnale contro Governo e azionisti per una trattativa che sta andando avanti con una società privata di Caserta per l'acuqisizione di parte o tutto il capitale sociale dell'Isdustria Italia Autobus. Sindacati e lavoratori chiedono che resti il socio pubblico e che l'eventuale ingresso di un privato sia ben ponderato per evitare speculazioni finanziarie.

Questa la posizione che sarà ribadita in assemblea questa mattina. L'intenzione è quella di mettere in campo tutte le iniziative possibili per scongiurare la svendita dell'IIA.