Asidep, entro giovedì nuovo tavolo: "Si rispetti l'accordo del 15 novembre" Intanto venerdì mobilitazione dei lavoratori IIA

Asidep e Industria Italiana Autobus: vertenze caldissime in Irpinia. Sul fronte della depurazione industriale i sindacati hanno ottenuto la riconvocazione, entro 48 ore del tavolo in Prefettura, compresa la Regione Campania, per convincere l'Asi ad affidare il servizio a Irpiniambiente. “Bene il segnale arrivato dalla Prefettura, commentano i segretari Uilm e Fismic Gaetano Altieri e GIuseppe Zaolino, chiediamo il rispetto dell’accordo siglato lo scorso 15 novembre. Anche la Regione deve fare la sua parte e andare in pressing sul presidente Pisano. Altrimenti la situazione rischia di precipitare, con gli impianti in Alta Irpinia pronti a tracimare. Affidare il servizio a Irpiniambiente può rappresentare una svolta: aprire a una multi-utility che non si occupi soltanto di depurazione e che possa valorizzare al meglio le professionalità dei 54 dipendenti Asidep". Intanto venerdi davanti la prefettura di Avellino arriveranno 400 lavoratori della IIA in fibrillazione per il futuro della fabbrica di Flumeri. C'è aria di smobilitazione del socio pubblico, i sindacati temono speculazioni del privato.