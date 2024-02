Avellino, Vassiliadis (Ugl): Buon lavoro al nuovo questore Picone Il sindacalista augura buon lavoro anche a Nicolino Pepe per il nuovo incarico al Viminale

"Buon lavoro al neo Questore di Avellino, Pasquale Picone, già apprezzato per la sua professionalità e serietà dalla nostra provincia. Auguriamo al dott. Picone di proseguire il percorso intrapreso dal suo predecessore, Nicolino Pepe, e di poter contrastare e sradicare con forza dal capoluogo e dall' intera provincia ogni forma di illegalità".

Così Costantinos Vassiliadis, segretario provinciale dell' Ugl Avellino, in merito al cambio di vertice in via Palatucci.

"Buon lavoro anche al dott. Pepe - conclude - che ricoprirà un prestigioso incarico al Viminale. Un grande onore aver potuto conoscerlo ed interagire con lui sul tema della sicurezza".