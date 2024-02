Camera di Commercio Irpinia Sannio: lettera aperta del Commissario Straordinario La programmazione delle attività promozionali per l'anno 2024

"In funzione della programmazione delle attività promozionali per il corrente anno e della continuativa collaborazione con i corpi intermedi, si ritiene opportuno riferire brevemente degli interventi realizzati da questa Camera di Commercio nel 2023 e nei primi mesi del 2024, nell’interesse del territorio e tenendo conto delle vostre proposte, posto che è stata sempre cura della Scrivente informare le Organizzazioni preliminarmente per la diffusione delle iniziative camerali presso i potenziali interessati.

L’Ente camerale in data 2 maggio 2023 ha emanato il bando per l’erogazione di voucher per la partecipazione delle aziende irpine e sannite a fiere in Italia e all’estero, con uno stanziamento di 200.000,00 euro, prevedendo per una stessa impresa il contributo per due fiere nell’anno: sono state così finanziate 65 partecipazioni fieristiche utilizzando l’intero fondo. A fine 2023 è stato viceversa approvato il corrispondente bando per l’anno 2024 con stesse caratteristiche ed analogo stanziamento: sono già pervenute circa 60 domande per 160 mila euro di contributo richiesto. Il bando è pubblicato sul sito camerale www.irpiniasannio.camcom.it e la scadenza è prevista per il 29 novembre 2024 salvo esaurimento del fondo.

Sempre nell’ambito degli interventi per l’internazionalizzazione delle PMI nella seconda metà del 2023 sono state accompagnate sui mercati esteri target un nutrito gruppo di imprese, predisponendo un piano export personalizzato coerente con l’attività aziendale e programmando la partecipazione ad iniziative di b2b con buyers selezionati mediante piattaforme on line a ciò dedicate.

Altro pilastro della promozione camerale ha riguardato le azioni messe in campo per la doppia transizione digitale ed ecologica del sistema imprenditoriale. A novembre 2023 è stato emanato un bando per la concessione di voucher digitali per l’efficientamento energetico del ciclo produttivo aziendale con un fondo di 100.000,00 euro. Circa venti i progetti pervenuti da altrettante imprese ed è in via di completamento la valutazione di merito delle domande ai fini dell’ammissione al voucher.

Nell’ambito della stessa linea di attività per favorire la doppia transizione digitale ed energetica è stato attivato il progetto per promuovere la nascita di Comunità Energetiche Rinnovabili nelle province di Avellino e di Benevento, che ha visto un ciclo di tre seminari (tenuti ognuno con un doppio appuntamento presso le sedi di Benevento e di Avellino), con l’obiettivo di fornire alle imprese, professionisti, enti locali informazioni aggiornate sulle CER in relazione alla normativa, alle best practice e a tutti gli strumenti giuridici, organizzativi e tecnologici disponibili per la configurazione di una Comunità Energetica Rinnovabile. Tra l’altro il presente progetto vede quale step conclusivo la creazione di un tavolo territoriale in cui l’apporto delle organizzazioni in indirizzo sarà importante per sperimentare sul campo i modelli di condivisione energetici attraverso cui costruire una collaborazione tra Enti locali, mondo della produzione e cittadini utile per il conseguimento delle finalità progettuali.

Intensa è stata l’attività formativa organizzata per gli imprenditori e professionisti del territorio: al riguardo si citano i corsi di alta formazione per “Esperto CSR per integrare la sostenibilità in azienda” articolato in 12 incontri e 52 ore didattiche, tenuto dal 2 ottobre al 10 novembre e su “La responsabi

lità da reato ex d.lgs. n. 231/2001” della durata di 40 ore didattiche, tenuto dal 17 novembre al 18 dicembre 2023. Ai due percorsi formativi hanno partecipato circa 60 tra imprenditori e professionisti e 30 studenti universitari ed al termine dei corsi si è tenuta a Benevento una manifestazione in occasione della quale sono stati rilasciati gli attestati di partecipazione.

Sempre in base ai fabbisogni formativi delle imprese e dei professionisti sono stati già calendarizzati due nuovi percorsi: il primo riguarda la progettazione e gestione dei fondi PNRR, articolato in 52 ore didattiche con inizio il prossimo 23 febbraio e termine il 12 aprile, destinato a imprenditori, professionisti e rappresentanti dei Comuni nonché a studenti universitari. L’avviso è pubblicato sul sito camerale www.irpiniasannio.camcom.it ed il termine previsto per la domanda è il 20 febbraio. Sono già pervenute n. 40 richieste di partecipazione di cui n. 22 professionisti, 16 addetti d’imprese e 2 rappresentanti dei Comuni oltre 6 studenti universitari. A seguire sarà calendarizzato un corso finalizzato a sviluppare le conoscenze necessarie alla gestione degli schemi di certificazione di prodotto legati alla sicurezza alimentare.

È in fase di attivazione un’attività specialistica per supportare il distretto conciario di Solofra per l’innovazione dei processi produttivi, lo sviluppo circolare e tecnologico d’impresa, attraverso la realizzazione di un percorso formativo e di affiancamento alle imprese avvalendosi della Stazione Sperimentale delle Pelli.

In tema di orientamento al lavoro, è stato stipulato un protocollo d’intesa con Manpower Group società leader nelle soluzioni di ricerca e selezione di giovani talenti per aiutare studenti, inoccupati, disoccupati, imprenditori e occupati a prendere decisioni più consapevoli sul piano professionale per il proprio futuro. In tale ambito sono stati organizzati due Recruiting Day, il primo ad Avellino il 16 novembre ed il secondo a Benevento il 28 novembre 2023. Sono stati incontrati in occasione dei due incontri circa 50 giovani per i quali sono stati redatti i profili per favorire l’incontro domanda-offerta di lavoro. Nel 2024 l’attività proseguirà con un seminario rivolto alle imprese in cui sarà presentato il contratto di apprendistato in staff leasing quale strumento particolarmente conveniente sia per le aziende che per i giovani interessati ad avviarsi al lavoro.

Si ricordano, poi, le attività promozionali a supporto delle diverse filiere produttive attraverso l’organizzazione di partecipazioni collettive alle più importanti fiere settoriali in ambito nazionale: AF L’Artigiano in fiera tenuta a Rho Fiera Milano dal 2 al 10 dicembre 2023 a cui hanno partecipato 17 imprese artigiane di diversi settori delle province di Avellino e di Benevento. Nel 2024 sono state già programmate le seguenti partecipazioni: al Salone della moda pelle The One a Milano dal 18 al 21 febbraio con 10 imprese del settore confezioni in pelle del Distretto di Solofra, al Vinitaly a Verona dal 14 al 17 aprile in cui come di consueto sarà presente una nutrita rappresentanza di cantine irpine e sannite ed infine al Cibus di Parma dal 7 al 10 maggio 2024 con la partecipazione di 20 aziende del settore wine & food dei due territori di nostra competenza. In occasione del Vinitaly il 13 aprile si terrà a Palazzo e Giardino Giusti in Verona un evento dedicato alla promozione delle eccellenze enologiche dell’Irpinia e del Sannio. Saranno inoltre riproposte le partecipazioni al Vitigno Italia e all’Artigiano in Fiera 2024.

Infine, corre l’obbligo far rilevare come il programma di attività sia stato ricondotto nella cornice delineata dalla disciplina in tema di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale cui ogni amministrazione pubblica deve adeguarsi.

Tutto ciò premesso, posto che le attività descritte rappresentano solo alcuni ambiti di intervento dell’Ente camerale e che nel corso dell’anno ci sarà spazio per ulteriori iniziative a beneficio delle imprese e del territorio, le Organizzazioni in indirizzo sono invitate a trasmettere a stretto giro proposte di attività promozionali da realizzare nel 2024 all’indirizzo pec camerale cciaa@pec.irpiniasannio.camcom.it, in un’ottica di cooperazione istituzionale ed in vista dell’insediamento del nuovo Consiglio camerale le cui procedure di rinnovo sono in fase di ultimazione".