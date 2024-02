Eurochocolate Avellino: 75mila presenze in città I primi dati dal 9 al 14 febbraio

Alla domanda 'Torneresti a un'eventuale seconda edizione di Eurochocolate AVELLINO?' Il 100% degli intervistati ha risposto 'si'. "Naturalmente i risultati - continua Guarducci - possono essere considerati già molto positivi, pur essendo fortemente condizionati dal non aver potuto condurre il sondaggio per tutta la giornata di sabato e per la metà della domenica, quando l'evento è stato sospeso per pioggia e vento". Agli intervistati è stato anche chiesto quanto hanno speso in cioccolato e il 45% ha risposto dai 20 ai 30 euro, il 34% dai 10-20 euro, l'11% più di 30 euro e il 10% meno di 10 euro. Infine, è stato chiesto come fossero venuti a conoscenza di questo evento e il risultato è il seguente: per il 49% dai social/web, per il 29% attraverso il passaparola, per il 14% da tv-radio, per il 6% da stampa cartacea e ''Altro'' per l' 1,7%. Per quanto riguarda invece una stima sulle presenze. Come di consueto, l'unico elemento che può aiutare a contabilizzare il tutto è il numero degli scontrini emessi presso gli stand che risulta pari a 49.304. Normalmente, per ottenere la stima sulle presenze, questo numero viene moltiplicato per 1,5 persone. Ecco allora che una prima stima ci porta a un dato di circa 75.000 presenze registrate dal 9 al 14 febbraio.