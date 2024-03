Il marchio iDo sbarca in Irpinia, ecco l'alta moda per i bambini Nel nuovo punto vendita di Grottaminarda il tocco di eleganza e stile di InCatering

Elegante, dalle linee essenziali e accoglienti. A Grottaminarda apre un nuovo punto vendita iDo, negozio di abbigliamento dedicato ai bambini da 0 a 16 anni. La Miniconf spa, azienda con 50 anni di attività nell'abbigliamento bambini, si lega alla famiglia Rauseo con esperienza trentennale nel settore. Il papà Luigi passa il testimone alla figlia Gloria proprio nel punto vendita di Grottaminarda: “Un marchio sul mercato dal 2011 e si ispira ai capi di alta moda. Cerchiamo di soddisfare tutte le necessità, dai capi semplici e quotidiani a quelli dedicati alla cerimonia”.

“Siamo presenti sul territorio e proveniamo da una lunghissima esperienza trentennale abbiamo aperto vari negozi: ci troviamo ad Ariano Irpino, Grottaminarda e Vallata. Sono contento di passare il testimone a mia figlia – ha sottolineato Rauseo - che aiuterò e supporterò con la mia esperienza. Questo è un settore in difficoltà ma noi abbiamo il coraggio e la voglia per una nuova sfida”.

A curare l'inaugurazione del punto vendita ubicato proprio all'uscita del casello autostradale di Grottaminarda, il tocco elegante della In Catering wedding ed events destination wedding di Mario Puopolo, Emanuela Sansone e Flavia Bonvento con il prezioso supporto dei partner Puerta Balloon e Festopoli, quest’ultimo aveva già curato l'inaugurazione l'altro punto vendita i Do di Ariano Irpino. “Noi curiamo e disegniamo su misura gli eventi dei nostri clienti, tenendo conto di tutti i minimi dettagli”, ha affermato Flavia Bonvento. “A noi piace dare il massimo ai nostri clienti con stile ed eleganza, ha detto inoltre Emanuela Sansone”.

Presente all'inaugurazione di Grottaminarda il direttore commerciale della Miniconf Spa, Andrea Alari: “Siamo da sempre specializzati in kidswear e con i Do ci siamo spinti in questo progetto di affiliazione e con Ariano Irpino apriamo il 52esimo punto vendita”.