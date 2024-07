Confindustria Campania, le congratulazioni del presidente della Provincia De Vizia eletto presidente Confindustria Campania

“Desidero esprimere le più sincere congratulazioni a Emilio De Vizia, per la designazione alla presidenza di Confindustria Campania. Un riconoscimento importante, più che meritato, per un imprenditore che dimostra quotidianamente di amare la sua terra. Con la determinazione, la lungimiranza e la passione che lo contraddistinguono, sono certo che opererà con il consueto impegno a favore delle aziende della regione. La sua azione favorirà quel cambio di paradigma che sta maturando nel nostro Paese: la Campania e il Mezzogiorno ora stanno assumendo in vari campi un ruolo di traino per l’economia nazionale”. È quanto dichiara il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane.